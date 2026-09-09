HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 79,66 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'338 Punkten liegt. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,06 EUR nach. Bei 80,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11'211 HENSOLDT-Aktien.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 47,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 63,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 20,69 Prozent Luft nach unten.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,707 EUR ausgeschüttet werden. HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 671.00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 549.00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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