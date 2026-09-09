HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 77,68 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'069 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 77,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,08 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70'976 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 117,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,52 Prozent. Bei 63,18 EUR fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Am 31.07.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 549.00 Mio. EUR eingefahren.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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