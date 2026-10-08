HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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08.10.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT wird am Donnerstagvormittag ausgebremst
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 74,16 EUR.
Die HENSOLDT-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 74,16 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'699 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 73,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'529 HENSOLDT-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,30 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Gewinne von 52,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 671.00 Mio. EUR – ein Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,86 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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