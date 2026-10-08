HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT büsst am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 75,06 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'718 Punkten steht. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 73,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79'623 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 113,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 50,95 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 63,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,713 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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