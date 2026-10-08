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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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08.10.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verliert am Mittag

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 74,78 EUR.

HENSOLDT
69.41 CHF -1.60%
Kaufen Verkaufen

Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 74,78 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'710 Punkten steht. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,70 EUR ab. Bei 74,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 48'488 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 113,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 34,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 18,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,713 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 671.00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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