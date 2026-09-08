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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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08.09.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag gesucht

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 80,14 EUR nach oben.

HENSOLDT
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 80,14 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'393 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 80,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11'740 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,87 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,16 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Am 31.07.2026 lud HENSOLDT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 671.00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HENSOLDT die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
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