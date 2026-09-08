HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag gesucht

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 80,64 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'475 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 81,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 79,44 EUR. Bisher wurden heute 85'516 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 27,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,707 EUR aus. Am 31.07.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 671.00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HENSOLDT die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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