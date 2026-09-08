HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagmittag mit Einbussen

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 79,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'452 Punkten notiert. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,42 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'741 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 48,99 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 25,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,707 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 671.00 Mio. EUR im Vergleich zu 549.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,82 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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