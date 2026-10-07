HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die HENSOLDT-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 78,76 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'519 Punkten steht. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,36 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,40 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'073 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 19,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,713 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 671.00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 549.00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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