HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 75,62 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'124 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 75,24 EUR. Bei 78,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 109'549 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 113,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 49,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 16,45 Prozent wieder erreichen.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 671.00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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