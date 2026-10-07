HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochmittag tiefer

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 76,22 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'342 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 75,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 61'528 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 113,30 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Abschläge von 17,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,713 EUR je HENSOLDT-Aktie. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 549.00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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