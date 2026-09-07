HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 81,10 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'381 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 81,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'506 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 117,70 EUR markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,10 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 671.00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 549.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HENSOLDT die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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