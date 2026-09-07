HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagnachmittag im Minus

Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 79,58 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'368 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 79,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37'788 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,61 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,707 EUR aus. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der HENSOLDT-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,82 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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