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07.09.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag in Grün

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag in Grün

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 80,42 EUR.

HENSOLDT
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Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 80,42 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'417 Punkten tendiert. Bei 81,60 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,48 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'219 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,36 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Abschläge von 21,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,707 EUR belaufen. Am 31.07.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 671.00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549.00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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