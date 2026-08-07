HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 90,26 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'468 Punkten notiert. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 89,86 EUR. Bei 91,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 333'106 HENSOLDT-Aktien.

Bei 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 30,40 Prozent zulegen. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 30,00 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,697 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 671.00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,82 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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