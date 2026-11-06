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06.11.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Nachmittag herbe Einbussen
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 77,70 EUR ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 77,70 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'591 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 76,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 143'530 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 19,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 22,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,716 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. Am 31.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 671.00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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