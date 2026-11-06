HENSOLDT Aktie News: Investoren fliehen am Freitagmittag aus HENSOLDT

Um 12:28 Uhr ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,3 Prozent auf 78,22 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'509 Punkten steht. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 77,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 78'024 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 23,63 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 23,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,716 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 24.02.2027 gerechnet. Am 11.11.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,87 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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