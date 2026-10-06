HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die HENSOLDT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 82,56 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 30'482 Punkten tendiert. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,04 EUR. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,42 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46'279 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,47 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,712 EUR ausgeschüttet werden. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 671.00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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