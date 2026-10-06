HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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06.10.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 79,76 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 79,76 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'563 Punkten steht. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 79,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,40 EUR. Zuletzt wechselten 176'612 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,57 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Am 31.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 671.00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. HENSOLDT dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,87 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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