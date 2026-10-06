HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 79,98 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'673 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 79,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 125'221 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,16 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 21,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 671.00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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