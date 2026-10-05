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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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05.10.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Montagvormittag positiv

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Montagvormittag positiv

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 79,66 EUR.

HENSOLDT
73.17 CHF 0.12%
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Die HENSOLDT-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 79,66 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'484 Punkten liegt. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,50 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 31'397 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 32,32 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 63,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,69 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,712 EUR je HENSOLDT-Aktie. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 671.00 Mio. EUR gegenüber 549.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,87 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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