HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 82,00 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'462 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,36 EUR aus. Mit einem Wert von 79,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 139'584 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 30,33 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 22,95 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,550 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,712 EUR aus. Am 31.07.2026 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 671.00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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