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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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05.10.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag auf grünem Terrain

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 80,36 EUR nach oben.

HENSOLDT
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Das Papier von HENSOLDT konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 80,36 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'390 Punkten steht. Bei 80,50 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 79,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77'333 HENSOLDT-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit einem Kursverlust von 21,38 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,712 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. Am 31.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,87 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
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03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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