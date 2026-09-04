HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 82,38 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'351 Punkten liegt. Die HENSOLDT-Aktie legte bis auf 82,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 81,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7'187 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 42,87 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 23,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,707 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. Am 31.07.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 549.00 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,85 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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