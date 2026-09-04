HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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04.09.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 81,46 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 81,46 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'472 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 80,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,94 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 54'470 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Gewinne von 44,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 28,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,707 EUR belaufen. HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 671.00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 549.00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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