HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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04.09.2026 12:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit kaum veränderter Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Mit einem Wert von 81,72 EUR bewegte sich die HENSOLDT-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die HENSOLDT-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 81,72 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 32'403 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 82,82 EUR. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 81,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,94 EUR. Zuletzt wechselten 25'958 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 117,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,03 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Mit Abgaben von 22,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,707 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 671.00 Mio. EUR – ein Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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