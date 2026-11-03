HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Um 09:28 Uhr ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 82,74 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'538 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 82,12 EUR. Bei 83,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 10'642 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 96,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 16,87 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 30,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,716 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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