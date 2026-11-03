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03.11.2026 12:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Dienstagmittag nach

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Dienstagmittag nach

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 83,22 EUR ab.

HENSOLDT
73.70 CHF -3.37%
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Die HENSOLDT-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 83,22 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'730 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die HENSOLDT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 81,70 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33'438 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 96,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 16,20 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,08 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,716 EUR belaufen. Am 31.07.2026 lud HENSOLDT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 671.00 Mio. EUR im Vergleich zu 549.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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