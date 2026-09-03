HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 81,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'017 Punkten realisiert. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,58 EUR ab. Bei 82,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 6'737 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Mit einem Zuwachs von 43,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 22,76 Prozent wieder erreichen.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,707 EUR ausgeschüttet werden. HENSOLDT gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 549.00 Mio. EUR eingefahren.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS

Rheinmetall-Aktie im Fokus: Kritik aus internen Bundeswehr-Papieren - das steckt dahinter

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS