HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag leichter

Um 16:28 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 81,94 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'129 Punkten steht. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 80,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,12 EUR. Zuletzt wechselten 52'977 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,64 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 63,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,707 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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