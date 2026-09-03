HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 80,96 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'039 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,42 EUR ab. Bei 82,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35'444 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 45,38 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 63,18 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,96 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,707 EUR je HENSOLDT-Aktie. HENSOLDT liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umsetzen können.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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