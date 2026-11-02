HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 84,64 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'493 Punkten notiert. Bei 84,44 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 85,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10'496 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 96,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 63,18 EUR fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,35 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,719 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 671.00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 549.00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,88 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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