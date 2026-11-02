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02.11.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Einbussen
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 84,50 EUR.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 84,50 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'840 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 83,92 EUR. Bei 85,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 53'436 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 96,70 EUR markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 14,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,719 EUR aus. Am 31.07.2026 äusserte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HENSOLDT mit -0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 671.00 Mio. EUR im Vergleich zu 549.00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,88 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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