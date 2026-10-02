HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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02.10.2026 09:29:00
HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Freitagvormittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 79,78 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 09:28 Uhr 3,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'474 Punkten notiert. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,58 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42'448 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 117,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Bei 63,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 20,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,709 EUR. Am 31.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 671.00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 549.00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,86 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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