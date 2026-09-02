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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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02.09.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag mit Kursverlusten

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 82,16 EUR abwärts.

HENSOLDT
77.29 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 82,16 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'931 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 81,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 11'406 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,70 EUR) erklomm das Papier am 07.10.2025. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 30,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 23,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ebenfalls ein EPS von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 671.00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 549.00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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