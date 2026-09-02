HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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02.09.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verliert am Mittwochnachmittag
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 82,48 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 82,48 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'026 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 81,22 EUR. Bei 82,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 60'953 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 117,70 EUR markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (63,18 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,707 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. HENSOLDT hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 671.00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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