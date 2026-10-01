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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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01.10.2026 16:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag gefragt

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 76,96 EUR.

HENSOLDT
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Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 76,96 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'381 Punkten tendiert. Bei 79,04 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89'213 HENSOLDT-Aktien.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 52,94 Prozent zulegen. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 17,91 Prozent Luft nach unten.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,707 EUR belaufen. Am 31.07.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HENSOLDT mit einem Umsatz von insgesamt 671.00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,22 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 05.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HENSOLDT die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HENSOLDT
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