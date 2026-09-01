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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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01.09.2026 09:29:00

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag im Minusbereich

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 83,32 EUR.

HENSOLDT
78.10 CHF -2.05%
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Um 09:28 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 83,32 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'600 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 83,28 EUR. Bei 85,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 13'852 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 29,21 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 63,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,707 EUR. Am 31.07.2026 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,10 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent auf 671.00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 549.00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2026 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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