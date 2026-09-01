HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 82,36 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'174 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 81,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 80'865 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Bei 117,70 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,91 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,18 EUR am 26.06.2026. Abschläge von 23,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2025 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2026 vor. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 671.00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 549.00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HENSOLDT am 05.11.2026 präsentieren. Am 11.11.2027 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,85 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS

Rheinmetall-Aktie im Fokus: Kritik aus internen Bundeswehr-Papieren - das steckt dahinter

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS