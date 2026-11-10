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10.11.2026 09:24:52
HENSOLDT-Aktie höher: Ambitionierte Mittelfristziele bis 2035
HENSOLDT rechnet in den kommenden Jahren angesichts anhaltender Nachfrage mit höheren Umsätzen und einer Verbesserung der Profitabilität.
"Unser Auftragseingang wächst weiter schneller als der Umsatz. Seit diesem Jahr setzen wir den Auftragsbestand aber zunehmend schneller in Umsatz um, und unser Ergebnis legt überproportional zu", wird CFO Christian Ladurner in der Mitteilung zitiert. Die Grundlage für diese Wachstumsambition sei eine strukturell wachsende Nachfrage, die auf mindestens ein Jahrzehnt angelegt sei. Zudem sei HENSOLDT in der Lage, den Ausbau des Geschäfts zu finanzieren und an der aktuellen Dividendenpolitik festzuhalten. Die Ausschüttungsquote bleibe damit bei 30 bis 40 Prozent des bereinigten Nettogewinns.
Als Wachstumsfelder sieht das Unternehmen unter anderem die Luftverteidigung oder das Servicegeschäft.Via XETRA notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 2,13 Prozent höher bei 84,56 Euro.
DOW JONES
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