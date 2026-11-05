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Rüstungskonzern im Blick 05.11.2026 09:25:00

HENSOLDT-Aktie dennoch tiefrot: Rüstungselektronikkonzern wird für 2026 optimistischer

HENSOLDT-Aktie dennoch tiefrot: Rüstungselektronikkonzern wird für 2026 optimistischer

Die europäische Sicherheitslage rückt einen Sektor zunehmend in den Mittelpunkt der Börsenaufmerksamkeit.

HENSOLDT
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Angesichts der Aufrüstung in Europa wird der Rüstungselektronikkonzern HENSOLDT mit Blick aufs laufende Jahr noch etwas optimistischer. Das im MDax notierte Unternehmen peilt für 2026 nun rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz an statt der bisher in Aussicht gestellten rund 2,75 Milliarden Euro. Die Marge gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte rund 19 Prozent betragen, wie Hensoldt am Donnerstag in Taufkirchen mitteilte. Bisher stand hier 18,5 bis 19 Prozent im Plan. Bei der sogenannten Book-to-Bill-Ratio, also dem Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, nimmt Hensoldt ausserdem das obere Ende der Prognosespanne von rund 1,5 bis 2,0 ins Visier.

Umsatz und operatives Ergebnis legen kräftig zu

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sorgten nach Konzernangaben substanzielle Investitionen Deutschlands und weiterer europäischer Länder für eine hohe Nachfrage nach Sensor-, Optronik- und Softwarelösungen. Der Umsatz wuchs um gut 21 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg um ein Drittel auf 281 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 13,7 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 15,1 Prozent.

Rekord-Auftragsbestand bei Hensoldt

Der Auftragseingang schnellte um fast 77 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro nach oben. Damit sitzt Hensoldt auf einem Auftragsbestand im Rekordwert von 10,36 Milliarden Euro. Insgesamt fielen die Zahlen besser aus als von Analysten erwartet.

Die HENSOLDT-Aktie büsst auf XETRA zeitweise 5,06 Prozent auf 77,20 Euro ein.

TAUFKIRCHEN (awp international)

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Bildquelle: HENSOLDT
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16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’887.49 13.78 S7WB3U
Short 16’473.97 8.94 SRB2PU
SMI-Kurs: 15’061.14 05.11.2026 10:27:38
Long 14’336.83 19.66 SYCPBU
Long 13’997.77 13.59 SWBSHU
Long 13’381.30 8.89 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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