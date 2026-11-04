Henry Schein hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Henry Schein liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Henry Schein die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.840 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Henry Schein im vergangenen Quartal 3.47 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henry Schein 3.34 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch