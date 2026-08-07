Hennessy Capital Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hennessy Capital Acquisition äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Hennessy Capital Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.12 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 517.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 398.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch