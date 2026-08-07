Hennessy Advisors veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hennessy Advisors hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Hennessy Advisors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.260 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 8.1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch