SMI 13'466 -0.3%  SPI 18'583 -0.2%  Dow 48'909 -1.2%  DAX 24'491 -0.5%  Euro 0.9167 0.0%  EStoxx50 5'926 -0.8%  Gold 4'776 -3.8%  Bitcoin 50'033 -12.1%  Dollar 0.7782 0.0%  Öl 67.3 -2.4% 
Hennessy Advisors Aktie 1447411 / US4258851009

06.02.2026 03:39:49

Hennessy Advisors Inc. Q1 Profit Declines

Hennessy Advisors
7.99 USD -20.89%
(RTTNews) - Hennessy Advisors Inc. (HNNA) released earnings for first quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line totaled $1.93 million, or $0.24 per share. This compares with $2.83 million, or $0.36 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 14.3% to $8.32 million from $9.71 million last year.

Hennessy Advisors Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.93 Mln. vs. $2.83 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.36 last year. -Revenue: $8.32 Mln vs. $9.71 Mln last year.

23:09 Machado: Neuwahlen in Venezuela binnen zehn Monaten möglich
22:52 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Schwach - Jobdaten, KI und Krypto verunsichern
22:38 Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Kurs sackt ab
22:34 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight' - Ziel 350 Kronen
22:18 Aktien New York Schluss: Schwach - Jobdaten und KI-Investitionen verunsichern
21:53 ROUNDUP/Bayer: Asundexian senkt Schlaganfallrisiko deutlich - JPM: Daten positiv
21:49 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight'
21:49 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci nach starken Jahreszahlen auf 'Outperform'
21:49 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Enel nach Zahlen auf 'Underperform'
21:45 ROUNDUP 2/Weißes Haus: Verhandlungen mit dem Iran am Freitag