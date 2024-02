Henkel vz-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht Henkel vz-Aktie Buy in jüngster Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach einem Zukauf in China auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Mit dem angekündigten Plan, die Marke Vidal Sassoon in China von P&G zu übernehmen, baue der Konsumgüterhersteller sein Haarpflegegeschäft weiter aus, schrieb Analyst David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser Geschäftsbereich sei in den vergangenen Jahren der "zuverlässigere Teil" des Geschäftsbereichs Consumer gewesen. Weitere, womöglich grössere Übernahmen im Jahr 2024 könnten ihm zufolge die Erneuerungsstory von Henkel verstärken und sich positiv auf die Ergebnis auswirken.

Die Henkel vz-Aktie musste um 17:35 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.5 Prozent auf 70.74 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17.33 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 276’149 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 2.9 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2024 terminiert.

