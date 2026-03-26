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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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Aktienanalyse 26.03.2026 17:43:44

Henkel vz-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Equal Weight ein

Henkel vz-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Equal Weight ein

Barclays Capital-Analyst Warren Ackerman hat eine umfassende Analyse des Henkel vz-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Henkel vz.
62.14 CHF 0.26%
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Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel anlässlich der Übernahme des US-Haarpflege-Unternehmens Olaplex auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Angesichts der schwachen Geschäftsentwicklung von Olaplex seit dem Börsengang halte er den Deal aus Sicht des deutschen Konsumgüterkonzerns für riskant, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Aktie legte um 17:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.5 Prozent auf 67.82 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10.59 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 180’663 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 büsste die Aktie um 2.5 Prozent ein. Voraussichtlich am 07.05.2026 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 09:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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