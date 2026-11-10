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10.11.2026 09:24:04
Henkel vz-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Henkel vz-Aktie durch RBC Capital Markets liegen vor.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe im dritten Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Zahlen. Nach den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten und der Ende Oktober schon bestätigten Prognose geht der Experte davon aus, dass die Zahlen den Aktienkurs nicht massgeblich bewegen werden.
Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.5 Prozent auf 84.92 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 5.79 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26’781 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 26.1 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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