Henkel vz-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Klebstoff- und Konsumgüterkonzern habe im dritten Quartal wie erwartet abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Zahlen. Nach den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten und der Ende Oktober schon bestätigten Prognose geht der Experte davon aus, dass die Zahlen den Aktienkurs nicht massgeblich bewegen werden.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.5 Prozent auf 84.92 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 5.79 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26’781 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 26.1 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:03 / EST



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