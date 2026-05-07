Henkel vz-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. David Hayes erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung hilfreiche Erkenntnisse. Das Absatzvolumen sei besser als befürchtet, womöglich aber auch durch vorgezogene Käufe beeinflusst. Nützlich seien aber auch Aussagen zu Übernahme-Synergien.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Henkel vz legte um 10:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4.8 Prozent auf 66.38 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5.45 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 279’038 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1.4 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 07.05.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.