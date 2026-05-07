Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’274 -0.1%  SPI 18’820 0.0%  Dow 49’911 1.2%  DAX 24’888 -0.1%  Euro 0.9151 0.0%  EStoxx50 6’034 0.1%  Gold 4’734 0.9%  Bitcoin 63’102 -0.5%  Dollar 0.7777 -0.1%  Öl 99.1 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526ABB1222171Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie im Fokus: Vonovia verdient operativ mehr - Gewinnrückgang unter dem Strich
Airbus stärkt Position in Asien mit AirAsia-Auftrag - Aktie etwas höher
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte eine Polkadot-Investition von vor 3 Jahren bedeutet
Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bewertung im Fokus 07.05.2026 10:58:44

Henkel vz-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet

Henkel vz-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet

Henkel vz-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst David Hayes genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Henkel vz.
60.89 CHF 4.89%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. David Hayes erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung hilfreiche Erkenntnisse. Das Absatzvolumen sei besser als befürchtet, womöglich aber auch durch vorgezogene Käufe beeinflusst. Nützlich seien aber auch Aussagen zu Übernahme-Synergien.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Henkel vz legte um 10:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4.8 Prozent auf 66.38 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5.45 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 279’038 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1.4 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 07.05.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten