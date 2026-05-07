Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bewertung im Fokus
|
07.05.2026 10:58:44
Henkel vz-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet
Henkel vz-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst David Hayes genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. David Hayes erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung hilfreiche Erkenntnisse. Das Absatzvolumen sei besser als befürchtet, womöglich aber auch durch vorgezogene Käufe beeinflusst. Nützlich seien aber auch Aussagen zu Übernahme-Synergien.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von Henkel vz legte um 10:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4.8 Prozent auf 66.38 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5.45 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 279’038 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1.4 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 07.05.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
10:58
|Henkel vz-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet (finanzen.ch)
|
10:13
|Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
|
09:45
|Analyse: Barclays Capital bewertet Henkel vz-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
07:31
|EQS-News: Henkel erreicht gutes organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 (EQS Group)
|
07:31
|EQS-News: Henkel delivers good organic sales growth in the first quarter of 2026 (EQS Group)
|
06.05.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)