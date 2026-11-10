Henkel vz-Aktie: Underweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Angesichts der vom Konsumgüterhersteller umsatzseitig übertroffenen Analystenschätzungen rechnet Celine Pannuti mit einem Anstieg der entsprechenden Konsensprognose im unteren einstelligen Prozentbereich, wie sie am Dienstag schrieb. Das sollte ausserdem zu einem leichten Anstieg der Konsensprognose für das Ergebnis je Aktie führen, obwohl die Margen nun am unteren Ende der Ziele lägen.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:45 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2.2 Prozent auf 85.50 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 23.98 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79’028 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 27.0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT





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